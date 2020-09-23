違檢疫令外出買食物跑步　內地石油專家判囚2周

內地石油專家孫紹清，今年3月從外國抵港，須在報稱住址隔離14天，但他在第9日被發現戴着檢疫手帶離開住所，警方接報到場將他拘捕，警誡下他承認自己在前一天已兩次外出購物及跑步，隨即被送往隔離營檢疫。他今(23日)在東區法院承認兩項未有獲得獲授權人員的許可而離開檢疫地點罪，裁判官直指案情嚴重，被告的自私行為可對大眾及社會帶來重大影響，遂判被告入獄兩星期。截至今日，共有46人因違反檢疫令被法庭定罪。

案情指，56歲報稱商人的被告孫紹清在3月19日從機場抵港，須接受14天隔離檢疫及戴上檢疫手帶至4月1日。被告報稱會在西灣河嘉亨灣完成檢疫，惟3月27日有人發現他帶着手帶離開住所，即報警求助。警方同日發現被告將他拘捕，警誡下他承認前一日已離開過住所兩次往購物及跑步。

辯方今求情指，被告擁有與石油相關的博士學位，是次犯案因以為手帶未啟動前可以外出，而他一直無法成功啟動手帶。辯方又指被告首次外出是因家中已無食物，要到超級市場購買，另一次則因為肚痛想買成藥，但發現跑步更能紓緩痛楚，遂變成到鰂魚涌公園跑步。他現已認罪知錯，希望可輕判讓他回北京與妻兒團聚。