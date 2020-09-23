30億元洗黑錢案　海關再拘1名貿易公司女董事

海關早前偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，涉款高達逾30億港元。海關有組織罪案調查科財富調查課根據案中檢獲文件，經過連日跟進調查及分析後，發現一間本地貿易公司及該公司董事，與早前被捕家庭的成員懷疑串謀參與洗黑錢。關員今日(23日)搜查一個住宅單位，拘捕一名35歲本地女子，涉嫌串謀清洗黑錢，她已獲准保釋候查。

海關財富調查課調查主任黃震宇表示，根據調查所得，今次涉及的洗黑錢情況疑與早前偵破的案件類似，資金是來自本地個人戶口及空殼公司戶口，匯入涉案女子的公司及個人戶口後，再流向第三者的本地個人戶口或公司戶口。在前年至去年期間，該名女子相信牽涉逾百次交易，合共處理超過4億港元不明交易。海關的調查行動仍然持續，不排除有進一步拘捕行動。

海關在本月10日採取代號「獵影」行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，拘捕6名本地人士(25歲至62歲)，除一名找換店持牌人，餘下5人均來自同一家庭。紀錄顯示他們自前年開始清洗黑錢，於多個銀行開設百多個帳户，涉及逾6千次交易，最大一筆交易達2,200萬港元，總計處理款項超過30億港元，打破同類案件歷來最高金額紀錄，其中大部分均匯至內地。海關事後向法庭申請凍結該家庭約值3千萬港元的資產，並循檢獲的已簽名支票簿等線索，追查資金來源和流向、幕後主腦及戶口持有者等。

海關表示，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。