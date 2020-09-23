憂倒閉潮再現　旅遊業界促放寬禁聚令及推動健康碼

新冠肺炎疫情近日轉趨緩和，各類處所逐漸獲准重開，惟旅遊業仍不見重啟之日，整個業界深受影響。香港旅行社東主協會今午（23日）會見食物及衞生局局長陳肇始，要求放寬禁聚令，並在各出入境口岸設置檢測中心，為旅客提供檢測，同時要減低檢測費用，協助旅遊業恢復。

會長葉慶寧表示，市民過去長時間被困在港，就連短線旅遊，如大灣區及澳門等一日遊都無法參與。他認為在疫情緩和的同時，政府應放寬旅遊業人數限制，如禁聚令人數由4人放寬至20人，重啟綠色旅遊，另外亦應該盡快推動健康碼互認，務求趕在保就業計劃結束前推出，以免業界出現倒閉潮。

葉又指，現時政府必須要有明確時間表，開始着手籌備，否則後果不堪設想。他引述局長指，了解有關情況，亦理解市民心情及需要，惟現時澳門及內地疫情情況均比香港好，主導權在對方身上，要視乎他們是否願意讓港人入境。

中港澳直通巴士聯會理事長陳宗彝則指，現時有幾千部跨境旅遊巴士停駛，而有七成的客運業與內地相關，每日接載幾十萬人入境，希望政府盡快推動健康碼，並與私人機構合作，在各出入境口岸和機場入境關口設置15分鐘快速檢測中心，並將檢測費用訂在150港元以內，減低來往成本。

議員鍾國斌表示，本港經濟面對很大困難，未來可能出現大規模結業，預計第四季失業率可能達至8%，希望政府能夠盡快開放邊境。