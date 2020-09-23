8.25萬名僱主獲批第二期保就業　5600人曾違規須扣減補貼

政府今日(23日)公布，再有第二批、逾8.25萬名申請第二期「保就業」計劃的僱主獲計劃秘書處通知成功申請，料涉及工資補貼115億港元及逾48萬名承諾受薪僱員，惟上述僱主中，有約5600人未能履行計劃第一期的承諾，即未有於6月及/或7月把補貼，全數用於支付僱員工資，其中約5000名在6月及/或7月實際受薪僱員少於其承諾人數，當中約4300名僱主減少了一至兩名僱員。

政府將向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及/或有關罰款，涉及金額約4800萬港元，佔至今批出的第二期工資補貼的0.4%，款項將在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

政府提醒，申請人若接受申請結果，可在通知發出起計2天內，透過查詢網頁確認接受結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。連同首批獲批的2萬名僱主，第二期保就業計劃已向約10.2萬名僱主，批出工資補貼，涉及187億港元，影響受薪僱員人數約77萬名。