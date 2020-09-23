涉立會IT界種票　的總幹事稱「唔鍾意莫乃光」　否認受指使

的士司機從業員總會幹事李林昌及一對父女，涉嫌於2016年的立法會資訊科技界選舉中賄選和種票予建制派候選人楊全盛案，今(23日)在東區法院續審。庭上播放李林昌與廉政公署調查員的錄影會面片段，李承認在申請加入電機暨電子工程師學會（IEEE）的表格上虛報學歷及資歷，之後獲得資訊科技界選民資格後有投票予楊全盛，原因是「唔鍾意莫乃光」。

李林昌在2018年1月17日遭廉政人員拘捕，李在錄影會面中報稱自己只有中四學歷，做了的士司機20多年，數年前加入的總，只是普通會員，他和太太也有參加過的總的活動，新年時收過的總1000港元利是及免費演唱會門票等。

李指2016年有的士司機行家叫他加入IEEE以換取購買電子用品優惠，他在4月中透過的總的「阿May」取得表格，由對方代填資料，他簽名作實。他聲稱自己沒有付過會費、也不清楚申請程序及資格。對於他的表格上報稱他有8年以上資訊科技的工作經驗及擁有相關大學學位，李表示自己「唔識字、唔清楚」，但承認自己並無上述資歷，卻簽名作實。

李向廉署確認自己其後獲得資訊科技界的選民資格，並在同年9月4日投票予楊全盛，並稱只知自己登記做選民，「唔知咩資訊科技功能組別，分唔清楚呢個學會同呢個選民係乜嘢」。對於自己無資訊科技選民資格但去投票，李回應：「入左IEEE咪投得」，而他最後投給楊只因「唔鐘意莫乃光」，否認是受人指使。

廉署人員向李指出，他曾在2016年4月介紹本案次被告陳俊成及其妻子譚瑞卿，連同他的兩名女兒陳曉彤及陳曉嵐加入IEEE，以登記成為資訊科技界選民，並在同年5月將4000港元現金交予陳俊成作報酬。李僅回應：「我無做過，乜都唔知」，他亦否認有用其他的士司機的資料登記成為IEEE會員。