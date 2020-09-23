議員指馬道立聲明無法釋除疑慮　回應外界質疑避重就輕

周浩鼎(左)及葛珮帆(右)指馬道立的聲明未能釋除公眾的疑慮。(胡偉明攝)

對於終審法院首席法官馬道立發表聲明，本身是律師的議員周浩鼎指有關聲明僅重新申述最基本的法律原則，質疑聲明無法釋除公眾對法庭判決不公的疑慮，強調聲明中並無提及司法機關如何確保下級法院審案時能正確運用法律原則。

另一名議員葛珮帆則表明支持亦尊重司法獨立，重申相關原則是香港司法的基礎，但認為現時的問題並非在於原則性問題，而是在於法庭如何執行。她認為馬道立的聲明回應外界質疑時避重就輕，強調現時市民質疑法院量刑標準是否一致，批評上級法院至今未有就反修例案件向下級法院提供量刑指引。

法律界議員郭榮鏗認為司法機構罕有地發聲明回應批評，相信法庭認為有需要澄清基本的法律常識，又批評部分傳媒及議員對司法機關作出有系統的攻擊。郭又指，坊間有人建議設立量刑委員會，重申量刑是司法委員會的重要工作，不能外判。他又重提近日有外籍法官辭職，認為司法機關正兩面受敵。

周浩鼎則點名批評郭榮鏗無知，重申英美兩國亦有設立量刑委員會，反問郭連這樣基本的知識都缺乏，如何擔任法律界的代表？