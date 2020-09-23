政Whats噏：特別財會審第3輪防疫基金　如泛民玩嘢或加鐘審議

立法會財務委員會將於本周五(25日)召開特別會議，審議第3輪防疫抗疫基金、新冠肺炎疫苗採購及注射等撥款事項。民主派早前表明反對撥款，據聞聽日(24日)仲會開會討論對策，諗住妨礙議程進度喎。而財會主席陳健波(波哥)希望盡快搞掂，仲話最好1日之內通過，否則好難再約齊人坐低慢慢傾。之不過，如果泛民主派議員刻意拉布，或者用其他手段阻礙議會進行，波哥可能就要「加鐘」審議喇！

政府推出嘅第3輪防疫基金及措施涉款240億港元，但部分款項需向財會申請，包括向防疫抗疫基金注資54億港元；申請追加撥款約117億港元用嚟採購疫苗同相關開支；進一步支援醫院管理局應對冬季服務高峰期或下一波疫情嘅撥款等。財會議程定喺當日上午9時至下午1時，同埋下午2時30分至7時分兩節開會，總共8個半鐘。

民主黨同公民黨早前表明會喺財會對基金撥款申請投反對票，其中民主黨就話對今次基金援助嘅金額感到失望，又質疑政府想將更多儲備放喺明日大嶼計劃上，大鬧政府無視反對意見。據悉，民主派議員聽日會開會商討對策，但建制派「副班長」陳克勤就話佢哋周五會坐喺會議室等投票。唔知係咪驚民主派「突襲」，建制派仲不設輪更制，諗住坐足全日添！

波哥話其實4項議程都冇乜特別嘢可以拗，議員如果特登「積極發言」，亦都會好容易重複，而佢屆時會中止議員嘅重複提問。只不過，佢話有信心可以搞掂，但又「戴返個頭盔」話好難避免泛民出蠱惑，如果真係搞唔掂，最後可能都係要加鐘審議。

另外，波哥話當日前後加埋要討論8個半鐘，財會副主席陳振英都會幫手主持會議，如果加鐘審議，都要陳振英「捱義氣」頂多陣。至於倘若真係傾唔掂數，會唔會擇日再議呢？波哥就話，其實好難再夾時間，加上今次撥款好重要，但都只可以盡力而為。

尤其就快展開新立法年度，到時財會要重新競選主席，睇嚟唔單止議程好重要，仲要趕喺換主席前搞掂撥款先得喎！

問到當日可否通過撥款申請，陳振英話要睇吓討論氣氛喎，但認為今次議案牽涉範疇比較多，估計唔少議員都有疑問同意見，希望泛民議員唔好用各種手段拖延，反而應該畀有需要嘅議員發言喇！