所有博物館圖書館下周二重開　演出活動10.1起允觀眾入場

新冠肺炎疫情持續放緩，康樂及文化事務署今日(23日)宣布，部分康樂場地將於本周六(26日)起重新開放，文化設施方面，所有公共圖書館和博物館於下周二(29日)起回復正常開放時間，而表演場地將在10月1日恢復接待有現場觀眾的演出或活動，署方亦會由10月19日起，恢復舉辦部分康樂和體育活動

康樂設施方面，免費戶外門球場將於本周六重開，重開的球場只可進行小組活動或訓練，及遵守不得超過4人及保持至少1.5米距離等限制；文化設施方面，所有香港公共圖書館、附設的學生自修室及所有流動圖書館，將於下周二起恢復正常開放，屆時會實施特別措施，包括分時段開放以限制人數；而所有博物館亦將於下周二正常開放，會限制館內人數及公眾節目，包括香港電影資料館的電影節目，而兒童設施則繼續暫停。

鑑於所有還書箱、自助圖書站及所有圖書館已重開或快將重開，署方又呼籲現時持有外借逾期圖書館資料的讀者請盡快歸還資料，公共圖書館將於10月19日起恢復計算逾期歸還罰款。

另外，康文署將在10月1日恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，包括入座人數不能超過原定可容納人數的一半、相連的座位不得超過4個等。附屬設施亦限制參加者包括導師最多為4人，組與組之間須保持社交距離，使用人數亦限制不超過原定可容納人數的一半，詳情以個別場館公布為準。

音樂事務處下設的各器樂訓練班、音樂通識班及部分外展音樂課程，將由10月5日起復課，惟連同導師在內將限制上課人數於4人或指定人數以下，而中西吹管器樂訓練班基於衞生考慮，將繼續停課至另行通知。

康文署將由10月19日起恢復舉辦部分康樂和體育活動，包括在室內、戶外、公眾游泳池及水上活動中心舉行的訓練班及同樂日等。