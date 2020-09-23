政Whats噏：選主席曾現分歧　公民黨準備修章

過往喺黨主席選舉中出現分歧嘅公民黨，計劃喺年底舉行嘅周年黨員大會前修改黨章，早前執委會為此成立工作小組進行研究工作，並有指嚟緊會轉用「內閣制」選領導層，有公民黨中人解釋，選舉採用「內閣制」喺香港同埋外國都好常見，並唔係益自己友。

現時公民黨執委會成員嘅產生，候選人需獲兩名黨員提名，再喺周年黨員大會上進行選舉。據悉工作小組建議，地區支部主席以外嘅執委會成員將會改用「內閣制」方式選出，每張候選名單由5至14人組成，需指明主席、兩個副主席、秘書長同埋司庫人選，同時每張名單需要最少10名普通黨員提名。

至於地區支部主席同埋青年公民主席方面，以往由地區支部選出，於周年黨員大會通過後即告履新。據悉今次修章，相關職位就要喺周年黨員大會上獲得過半數信任票先可以當選。如果有支部主席中途離任，新產生嘅支部主席需要通過執委會信任投票先可以出任執委會成員。

另外，今次修章亦包括將總行政幹事一職同公司秘書脫鈎，同埋增設「臨時執行委員會」。依家黨內會先進行諮詢，下月底將會舉行特別黨員大會處理，屆時需要至少有20名黨員出席，要過半數支持先獲通過。

值得留意嘅係，該黨黨魁過往須由議員出任，但今次修章建議就無規定必需要有黨魁嘅職位，至於該黨主席則係非議員先做得。呢個安排好容易令人聯想到，若果公民黨議員唔接受延任，豈不是人人都有資格做主席？