旅發局為建立旅遊氣泡作準備　料大灣區等短途市場首批開放

香港旅遊停擺多月，香港旅遊發展局正為重啟香港旅遊作準備，並期望年底可舉辦除夕煙花倒數，惟一切仍需視乎疫情發展。至於啟動與其他國家及地區往來的「旅遊氣泡」，旅發局總幹事程鼎一預計深圳、大灣區及短途市場會是首批開放的市場，旅發局已製作多套香港景色的影片宣傳香港，爭取香港在海外市場的曝光機會。

為重啟旅遊作準備，旅發局正籌備向海外市場宣傳「Open House Hong Kong」，意即款待迎客。已製作多套VR360影片介紹香港特色，下月率先向海外市場推介香港綠色景致，並與國際及區域性電視台合作重播香港特輯，宣傳香港。而內地市場則以「再遇‧就在香港」作推廣宣傳。

至於在港，旅發局會繼續宣傳「旅遊‧就在香港」，當中「賞你遊香港」市民只要消費達指定金額即可換領一個免費香港地道遊，名額一萬個，現已有50間旅行社參加推出行程，行程內容均經旅發局審批確保質素。不過，程指要待政府再放寬禁聚令人數後才推出，若限聚人數維持在4至8人難推出。

而11月舉辦的美酒佳餚巡禮則改為線上線下舉行，為期長達5、6個星期。旅發局正與餐飲業界商討提供更多優惠，市民亦可透過登記預約參加網上品酒學堂、名廚教烹飪、網上葡萄酒拍賣會等，屆時會有專人預先將食材及美酒送到家中備用。法國波爾多的酒廠已將葡萄酒付運香港途中。

程鼎一表示，希望透過相關活動，讓海外知道香港正在復甦中。而今年聖誕節，旅發局會續辦繽紛冬日節，暫時亦會籌辦除夕煙花倒數。