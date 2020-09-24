何志平專欄：鑑古知今

今年四月上旬，紐約州的新冠病毒疫情日益嚴重，染病和死亡人數不斷增加。州長每天中午公開報告疫情，那邊廂特朗普忙着甩鍋中國，硬要為病毒冠以中國名號，強要加深普羅大眾對中國的誤解和偏見。紐約大都會看守所內，我亦不時遭遇到冷嘲熱諷：「求求你，把病毒帶回中國去！」、「中國人不要靠近，不要把病毒傳給我。」我只能一笑置之。

鄰居「哈地」（假名）不忿的跑過來安慰開解：「由他們去吧！在加利福尼亞州我工作的地方多的是中國人，都是我的好兄弟。這樣的情況，司空見慣。我的朋友們還跟我說了很多早期中國移民在美國的辛酸故事……」

「一八四○年以前，只有十一個人從中國移民到美國來。十九世紀中葉，加州淘金熱開始，美國西岸地區招募了大批中國移民工人，早期是從事金礦開採，後來便投入大型勞動力項目，如建設第一條橫貫美洲大陸的太平洋鐵路。那時中國清朝衰落動盪，貧困的中國青年，尤其是廣東省一帶的人，為了尋求更穩定的生活而漂洋過海。他們刻苦耐勞，任勞任怨，被一眾僱主認為是可靠的『苦力』工人。一八五一年加州州長更稱讚華裔是『加利福尼亞最有價值的移民』。到一八八○年有超過十萬中國勞工移民到美國來。」

「然而，中國的農民工一方面被僱主欺負，強迫接受壓低了的工資，另一方面又被白種工人埋怨以極低的工資取代了白人工作的機會。特別是新興剛萌芽的美國工會，更直言不諱的認為中國工人是白種工人的競爭對手。社會上開始散播着對華裔工人歧視性的表述和污衊，如黃禍（Yellow Peril）一詞道盡了西方白人們對華人移民的恐懼和不安。」

「一八七○年的《國籍法案》容許非裔人士和印第安人成為美國公民，但由於中國人『無法被美國社會吸收』而被禁止入籍美國。」

「一八七一年，五百名白種人衝進加州洛杉磯的中國城，繯首吊死了二十名華裔人士，稱為中國大屠殺，是美國歷史上最大規模的私刑之一。」

「一八七九年加州和內華達州舉行的反華公投結果，大多數的民眾支持政府排華，繼而通過《加利福尼亞憲法》禁止州政府及州內企業僱用華人，並授權地方政府驅逐華人出境。這種歧視敵對的行動繼續對華人無所不用其極的實行打壓和限制。最終，美國聯邦政府通過了一八八二年的《排華法案》，是美國通過的第一部專門針對特定族群的移民法。理據是『中國勞工到美國來危害美國境內某些地方的良好秩序』。因而決定任何中國勞工不得來美國；已在的，九十天期滿後，不得留在美國境內。這法案一直持續到一九四三年才被廢除。」

哈地再補充：「最經典的就是一八九六年，時任最高法院法官約翰．馬歇爾．哈蘭寫的一句話：『這種族與我們的種族截然不同，所以我們絕對不能允許他們成為我們美國的公民。這種族的人一定要被排除在我們國家之外。這種族，我就是指中國人。』」

哈地最後畫龍點睛：「整個反對華人的歧視和排斥運動中，核心的矛盾就是『不可同化』種族的觀念。你看！在美國白種人眼裏，你們中國人連黑人、印第安人也不如！開始時你們只配為白人社會建設而作苦力，到後來連苦力也不讓你們當！就是要把你們幹掉才成！」

我感慨萬分，只能說：「鑑古知今」！