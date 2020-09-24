大鼠戊肝本港肆虐　或因老鼠經過污染食物飲品

涉事院舍鼠蹤處處，由家屬提供的照片更可見袁婆婆房內的不少食物及飲品包裝，布滿被老鼠咬過的痕迹。老鼠身上除帶有多種病菌外，更可能是人類感染大鼠戊型肝炎的「元兇」！衞生防護中心估計，人類或因進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物，或直接接觸齧齒動物或其排泄物而感染大鼠戊肝。

大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。

衞生防護中心指出，患者感染後的病徵與其他病毒性肝炎的病徵相似，若出現急性病徵，最初數日發燒、食欲不振、惡心及嘔吐；腹部疼痛、瘙癢、皮疹或關節痛；黃疸及肝臟發大，出現壓痛。在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。

一般的戊型肝炎潛伏期是兩至十星期，但人類感染大鼠戊型肝炎的潛伏期則尚未明。目前最有效的控制方法是在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭，定期巡查花床及通道，避免齧齒動物出沒。