松山府邸再有院友受鼠患煎熬　年初受5種菌感染病逝

何文田的私營安老院松山府邸繼早前爆出派錯藥及鼠患處處後，東網再接獲有家屬投訴其八旬母入住期間食物經常遭老鼠啃噬，個人物品滿布老鼠排泄物，但母親有白內障，分分鐘進食老鼠「二手食物」而不自知，直呼惡心！老婦年初不適送院，再揭發背部有壓瘡，傷口含有金黃色葡萄球菌及大腸桿菌，最終病人確診感染產氣單胞菌引致敗血症死亡。有醫生指金黃色葡萄球菌及大腸桿菌是老鼠常攜帶的細菌，可經接觸感染病人。家屬認為事態嚴重，促社會福利署嚴肅跟進。

八旬的袁婆婆有白內障，右眼幾乎完全失明，左眼視力僅剩3成視力，背部有壓瘡需經常洗傷口，腎功能弱需插尿喉，但沒有長期病患。今年1月6日，袁婆婆因身體不適，由家人送到威爾斯親王醫院，經醫生診斷後，發現身上遭5種不同的細菌感染，其後病情惡化，細菌入血併發敗血症，延至同月18日身亡。

袁的女兒林女士去年10月底至今年初不在港，得悉母親過世後即時返港處理身後事，到達院舍處理母親遺物時，驚覺母親房間明顯有老鼠肆虐痕迹，「床頭柜內擺放的包裝食物，包括餅乾及盒裝維他奶等，全部被老鼠咬破及喝清。櫃內、櫃面、床上及衣物架上，滿布老鼠破壞的痕迹及大小便穢物！」她指母親有白內障，很可能沒發現老鼠痕迹，直至其他院友告訴她指曾在睡覺時發現有三隻老鼠在她的房內，其中一隻更跳到她頭上，母親才知房內有老鼠。

林向院舍作出投訴，她指院舍負責人視察房內物件被老鼠破壞的情況後，直認院舍有老鼠，但未有正面回應為何不及早通知家屬。林又質疑院舍沒有妥善清潔母親壓瘡上的傷口，及未有實施無菌處理，其母親所使用的尿喉尺碼亦疑有尺寸問題，但索取記錄不果，遂向社署投訴，僅獲回覆指員工的督導工作不足，需作出改善，但未作出任何懲處。她指院舍有三百多位院友在鼠蹤處處的環境內生活，等同每天都受健康威脅，促社署跟進。

威爾斯親王醫院表示，病人袁女士今年1月6日因發燒入院，其後確診感染產氣單胞菌引致敗血症，入院後情況持續惡化，至同月18日不治。醫院在病人背部壓瘡傷口拭子樣本培植出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌及皮膚菌群。而松山府邸直至截稿前，未有回覆。