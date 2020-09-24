探射燈：政府種樹失策亂選品種　斷枝蟲蛀倒塌害命

近年塌樹意外頻生，日前港島薄扶林道1棵10米高大樹倒塌，橫亘來回行車線，並擊中3輛汽車。然而，行人路或馬路旁仍處處危樹，沙田馬路旁有四層樓高的榕樹嚴重傾斜，部分根部離地；黃大仙行人路旁亦有樹木樹幹被蛀多個蟲洞；鑽石山及灣仔行人路旁都有樹木生長環境不良，專家坦言多棵樹在「等死」。專家直指政府未有足夠考量種植樹木的環境及品種特性，亂種樹埋下禍根，有立法會議員促參考外國做法，在路邊種植較矮的樹，後排才種高大樹木，減少大樹倒塌傷人風險。

沙田顯徑商場外與車公廟路交界有四棵榕樹，枝葉茂密，由行人路延伸至馬路。東網記者日前聯同康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮巡視，發現其中1棵約有4層樓高的榕樹部分樹根離地，未能抓實泥土，同時有逾1米粗的樹身已向馬路傾斜。張估計該樹因風暴被吹至嚴重傾斜，埋藏倒塌危機，若不及早移除，恐壓傷途人並波及行車。同區排頭村亦有2、3米高鐵刀木疑受強風吹襲而傾斜約45度，而且有樹枝折斷的痕迹。

黃大仙蒲崗村道行人路旁1棵兩、三層樓高的火燄樹，樹身出現多個密密麻麻的蟲洞，部分樹幹呈白色。張認為該樹健康有問題，並出現倒塌危機，只能靜待移除。

本港樹木生長空間狹窄，在路邊種植大樹分分鐘是「慢性殺樹」。鑽石山鳳德道近鳳德商場一棵約4米高的大樹，被附近建築物遮擋陽光，該樹為追光生長，樹身傾斜向馬路，雖有繩索把樹往反方向拉，但其中1條已斷裂。張直言，該樹種植時明顯未有考慮其特性及種植環境，一旦該樹倒塌恐波及行人與行車，樹下巴士站玻璃上蓋承托力亦恐有限。此外，灣仔摩理臣山游泳池旁的小徑亦有1棵日本參樹，同樣因陽光受遮擋而斜生，加上根部種植空間有限，樹根已擠破地磚。

張慨嘆，港府對種植樹木的環境及品種特性未有足夠考量，例如鐵刀木木質較脆弱不宜種於路旁，卻常見於街道。他促請政府盡快檢討現行樹木政策，莫後知後覺。

香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇亦指，本港塌樹意外多，部分因為樹木生長環境不良、樹種種植不當及樹木評估方式欠佳等，最明顯是路邊樹木生長空間不足，根部生長空間僅1米乘1米的「花盆樹」。詹建議政府按樹木生長空間選擇樹種，如空間較小可種紅千層和白千層等，空間較大才考慮榕樹和鳳凰木等。他又指本港人多路窄，促政府保養樹木更嚴格，減少意外。

中華樹藝師公會會長歐永森認為，樹木問題源於欠缺問責制，本港部門只確保植樹後1、2年沒有問題，但樹木異常往往10年後才呈現，到時已難問責；反觀與本港氣候相近的內地廣州，部門植樹後需為樹木終身負責，故鮮發生塌樹意外。歐又指本港曾發生不少車輛撞樹意外，建議改善現行植樹方式，在高速公路旁2至3米範圍避免種植大型樹木，例如可長至20、30米高的榕樹及木棉等種植距離馬路至少10米，降低撞樹風險。

議員柯創盛亦指，本港人多路窄，路旁種植的樹種應按空間大小及其特性而定，亦可參考外國做法，在貼近路旁種矮樹，後排才種高大樹木。柯又認為現時處理樹木問題的部門眾多，建議設立一個部門集中處理。

房署發言人表示，鳳德邨和顯徑邨均是已出售的租者置其屋計劃屋邨，並已成立業主立案法團，房委會是邨內未售公屋單位的業主，作為其中一位業主，已將相關事宜轉介法團跟進。

康文署指灣仔摩理臣山游泳池側的有關樹木雖稍為傾斜，但健康及結構大致正常，近日檢查亦無異常。蒲崗村道的火燄樹結構及生長情況大致正常，樹身上的增生組織對整體健康及結構影響不大。沙田排頭村的鐵刀木同樣無異常，而傾斜情況已作自然修正調整，根基穩固。