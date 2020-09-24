Dr.東：病毒入侵心臟可致心肌炎　三成患者難康復

感冒是小病，很多人或認為沒甚大不了，但若不慎讓病毒入侵心臟肌肉，引起發炎反應，病人就有機會令患上心肌炎，康復後亦可能面對心臟衰竭等後遺症。而且，此病任何年齡、性別人士均有機會中招，嚴重可致死亡。香港心臟專科學院會董兼心臟科專科馮子恩表示，要針對性預防心肌炎並不容易，一大關鍵是避免病毒感染，而現時大家預防新冠肺炎病毒而保持的防疫習慣，如勤洗手、戴口罩等有助減低感染心肌炎的風險。

馮子恩指出，心肌炎是由流行性感冒等病毒感染後引發，故其他類型的病毒、包括新冠病毒均有機會引起心肌炎。他指，心肌炎雖然不及冠心病普遍，但患者人數仍不少，原因是只要病毒入侵心臟肌肉，任何年齡層及性別的人士均可能中招。25%至30%多病人無法完全康復，即使炎症消退，也有心臟衰竭。

馮續稱，心肌炎患者會出現氣喘、水腫、疲憊等病徵，與冠心病非常相似，即使用上心電圖、超聲波及血液檢查都不容易分辨，需進行心導管檢查、磁力共振，甚至要抽取心臟肌肉樣本化驗才能斷定。談到針對性預防心肌炎的措施，他指，注射防疫針或有助減低發病機會，而市民預防新冠肺炎的措施多洗手、戴口罩已可防止心肌炎。

至於治療方法，馮指出，大部分患者會獲發治療心臟衰竭的藥物，嚴重病人或有肺水腫、心律不正、血壓低甚至心臟瀕停頓者，需使用特效的心臟藥及免疫抑制劑，再嚴重就要使用呼吸機、人工心肺及心室輔助器，情況仍未好轉就要採取「終極手段」─心臟移植。馮強調，曾有不足廿歲女患者因心肌炎出現心律不正，一般治療方法會用上電擊，惟受心肌炎影響，「電完幾分鐘會返翻轉頭」，故隨即為他裝上人工心肺機，幸而數天後逐漸康復，「好好彩囉，唔係個個都得」。

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