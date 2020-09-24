網民熱話：外傭懶理少主夾公仔店亂摸亂趴　腳趾夾膠兜極邋遢

僱主聘請外傭，很大部分原因是看顧家中子女，若疏忽照顧，確實令人「火滾」。近日就有一段影片流出，片中拍到有外傭「零心機」湊少主的行為，不但放任少主在公眾地方趴地，外傭還用腳趾夾起雜物，令網民看得惡心又氣憤。

有良心店主日前（22日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發布一段在夾公仔店的閉路電視片段，據店主所講，該舖是位於西灣河太安樓。從片中可見，一名外傭懷疑帶同只有約2、3歲的少主在店內「歎冷氣」，外傭抱手靠着夾公仔機似在瞌眼瞓，任由少主在店內自由活動。

期間少主突然趴下，手腳都放到地上，外傭全程雖然看着，卻未有任何行動阻止，稍後少主拾起地上一個擺放代幣用膠兜，更將膠兜蓋上自己面上，外傭目睹後繼續零反應。直至少主將膠兜掉在地上，徑自走出店外，女傭才「出腳」，純熟地用腳趾夾起膠兜，再用手放回夾公仔機上隨少主離去。

店主在貼文指，發布影片是希望僱主可以多加留意，店主亦將店舖進行消毒。網民都大讚店主，「愛心店主，一生平安。」又質疑外傭態度惡劣，「咁嘅工人睇見都眼火爆，翹埋雙手、又完全唔知咩叫衞生！」也有網民指自己的外傭亦會用腳趾夾東西，「我兩個姐姐都有呢個習慣，同佢哋講幾多次都唔會聽！」

網民有話說：

Mandy Lau：疫情期間周圍摸太危險，小朋友留喺屋企安全啲

JO NI：翹晒手好型咁款！請佢返嚟齋睇？

Katra Lam：用腳夾....好冇品呀

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