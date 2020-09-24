自願醫保首年逾52萬張保單　成功索償達96%

自願醫保計劃自去年4月推出以來，首年錄得超過52萬張保單，食物及衞生局表示，首9個月有2萬6千宗索償，成功索償比例達96%，情況理想，料長遠可扭轉市民買醫保後，仍不敢用私家醫院服務的現象。而受到社會運動及新冠肺炎疫情影響，今年首季投保數目增幅放緩，加上經濟轉差，預期投保人數或跌。

市場現有257個自願醫保方案，97%人選擇較貴，但保障範圍較大的靈活計劃，逾半受保人是40歲以下。食衞局副秘書長（衞生）方毅表示，有4%個案被拒保，原因多數因投保時已有很多病、年紀大，或有中風、心臟病發等高風險病史。他認為在不設高風險池下，拒保比率可以接受。

食衞局自願醫保計劃總監李志忠指出，兩年前的統計處數據顯示，有46%市民購買醫保後仍不用私家醫院服務，主要擔心不獲賠償或賠得不多。而自願醫保在首9個月錄得2萬6千宗索償，高達96%成功索償，手術治療佔55%，當中40%是常見的內窺鏡項目。

被拒個案主要涉及就保障範圍以外的治療提出索償，例如門診、中醫治療及購買耐用品設備等，另屬於投保前已披露疾病、欠收據亦是原因。自願醫保整體償付比率為89%，較市場一般的80至85%為高，當中34%個案獲全額償付。

方又認為，現時超過70%保單的全數保費可作稅務扣減，即大部人用不盡8千港元保費的扣稅上限。保費方面，他指現時實際平均保費較當局3年前推算為低，只有兩間公司有加價，升幅約3%，另有2至3間甚至下調了保費。他又說，當局未來一至兩年內都不會再調整計劃的保障等級，料市場沒有太大空間大幅加價。

截至6月，當局錄得30宗自願醫保投訴個案，主要涉及轉移保單、服務水平不滿意及欠缺溝通引起的爭拗，有14宗投訴成立，包括一宗保險公司在為投保人提供轉移保單申請時，無講明可留在原有保單，令人誤會一定要轉至自願醫保。