恒指曾挫逾500點　滙豐跌穿28元　美團瀉半成

港股午後跌幅擴大，恒生指數曾挫517點，跌至23,225點的近4個月新低，暫維持近500點跌幅。國企指數挫近200點，科技指數跌240點，主板成交近700億港元。

滙豐控股再跌穿28元，低見27.9元，跌幅近3%；旗下恒生銀行亦挫逾3%，低見110元。東亞銀行被大行唱淡，股價急瀉一成。

ATMX四大科網股全線下挫，美團點評跌逾半成；小米集團跌4.4%；騰訊及阿里巴巴跌1.5%及1.7%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國科技股繼續調整，市場繼續關注中美關係緊張，美國總統大選亦存在較大變數，預計市況11月之前都會較波動，尤其未來將會有3場辯論，料會引起市場震盪。港股難免受到影響，恒指近日已跌穿24,000點關口，有機會下試更低支持位約23,000至23,200點。由於新經濟股受外圍拖累，舊經濟股盈利前景不振，相信大市將維持反覆向下格局為主，暫不宜寄予厚望。

致富證券企業融資部聯席董事莊志豪預料，恒指於10月份有機會試穿22,500點，因美國總統大選在即，加上螞蟻集團上市後，資金可能會流出股市，投資者會避險離場。後市則視乎美股走勢及美國總統選情，目前美股方面估值仍然較高，一旦特朗普成功連任，料美股可以穩守，相反若特朗普落敗，他甚或會出招擾亂美國政局，此時金融市場會轉趨動盪，勢必引發投資者掟貨。

【12:30】恒指挫逾400點 小米美團跌逾4% 滙豐險守28元

承接美股跌勢，港股低開204點後跌幅擴大，恒生指數最多挫446點，低見23,296點；中午收報23,319點，跌422點或1.78%。國企指數半日收報9,388點，跌169點或1.78%，主板成交635億港元。

納指隔晚挫2.7%，恒生科技指數表現亦差過大市，中午收報7,077點，跌220點或3%。騰訊半日跌1.4%；阿里巴巴跌1.6%；小米集團跌4.6%，失守20元，合共拖低恒指95點。

另外，美團點評跌4.7%；京東集團跌1.5%；阿里健康、金山軟件、中芯國際及平安好醫生跌幅3.1%至4.3%。

滙豐控股再考驗28元支持，中午收報28.05元，跌2.4%；旗下恒生銀行跌2.9%再穿底，半日收報110.7元。繼續賣產的東亞銀行被大行唱淡，股價半日急瀉9.3%。

中資金融股亦有沽壓，中國人壽半日跌3.1%；新華保險跌3.3%；中國太保跌2.7%；中國平安跌1.6%。四大內銀股跌1.2%至1.6%。

其他藍籌股普遍向下，藥明生物挫6%表現最差。重磅股香港交易所跌1.9%；友邦保險跌1.5%；中國移動跌1.4%。恒基地產及新鴻基地產逆市靠穩，是表現最佳兩隻藍籌。

【10:02】恒指曾挫逾400點 滙豐跌2% 騰訊失守510元

港股跌勢轉急，恒生指數最新一度挫逾400點，跌416點或1.7%，低見23,325點；國企指數亦最多下跌177點或1.8%，報9,381點。恒生科技指數跌156點，報7,141點。主板成交暫逾230億港元。

重磅股受壓，滙豐控股未止瀉，最新挫2.4%至28.05元；同系恒生銀行跌2.8%。中國人壽股表現最差，領挫3.6%。建設銀行跌1.9%；友邦保險跌1%；香港交易所跌1.3%。

科網股呈弱，騰訊跌1.1%，失守510元，低見508元。阿里巴巴跌1.3%，小米挫3%。

「三桶油」向下走，中國海洋石油挫3.5%，中國石油化工跌2.5%，中國石油股份跌1.2%。

兩大濠賭股金沙中國及銀河娛樂均跌逾2%。

本港地產股低走，太古跌1.6%，恒隆地產跌1.2%，新世界發展跌0.6%，九龍倉置業跌1.9%，長實集團跌1%，新鴻基地產跌0.7%。

【09:20】恒指跌至23500點水平 ATMX低走

港股跟隨美股跌勢，恒生指數低開204點或0.8%，報23,537點；國企指數亦低開88點或0.9%，報9,470點。

重磅股普遍下跌，捲入政治漩渦的滙豐控股跌1%至28.45港元，友邦保險及建設銀行同跌0.9%，中國移動跌0.8%，香港交易所跌0.6%，上述股份合共拖低大市68點。

恒生科技指數跌79點，報7,218點。新經濟股「ATMX」受壓，騰訊跌0.7%，企510元，拉低大市18點。阿里巴巴跌1%見264元，美團點評跌1.6%報245.8元，小米跌1.4%至20.55元，京東跌1.5%。

手機設備股瑞聲科技領跌2.3%，為表現最差藍籌；舜宇光學科技微跌0.1%。