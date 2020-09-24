10.1起由英抵港需持健康證明　梁子超倡法國西班牙同列高風險

新冠肺炎疫情全球肆虐，英國疫情近日反彈，消息指，港府將英國納入高風險地區，由10月1日起，從英國抵港需持新冠病毒檢測陰性證明。呼吸系統科專科醫生梁子超回應指，英國疫情不斷惡化，若港府不更新高風險地區名單，將增加輸入個案風險。

梁又指，除英國外，法國及西班牙等歐洲國家疫情同樣嚴峻，認為當局可優先考慮將有關地方列入名單，同時要留意轉機來港人士所帶來的風險，因很多旅客是在這些地方轉機來港。

他認為，目前將檢疫人士送往不同酒店的做法並不理想，認為應予檢疫人士入住隔離設施或定點酒店，而為防範第4波疫情，政府須考慮是否收緊整個檢疫安排。

根據《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》（第599H章），規定入境香港人士如在登機當日或之前14日內曾到過高風險地區，均需提供72小時無染疫證明，以及不少於14日的香港酒店訂房確認書，方可登機，如未能出示有關文件會被禁止登機。

目前已被港府列作高風險地區的國家包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。