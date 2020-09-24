黎智英稱香港已失去靈魂　學者轟反中亂港分子才是問題根源

港區國安法實施近3個月，涉違反國安法的壹傳媒黎智英今早(24日)於社交平台直播時稱，香港言論自由正被收窄，市民均擔心被以言入罪，他其後更形容香港已失去靈魂，不是原有的面貌。有學者反駁指，香港失去靈魂的始作俑者是黎智英等反中亂港分子，肆無忌憚「唱衰中港」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，黎智英涉及多案纏身，包括涉違反港區國安法、非法集結等罪，但仍然可以在直播上肆無忌憚地表達意見，刷存在感，由此可見，黎智英是「自打嘴巴」，香港的言論自由並沒收窄。陳又再次促請有關方面，盡快跟進黎智英涉及案件，以免對方可繼續胡言亂語，「唱衰香港」。

另一方面，警方近日修訂《警察通例》下傳媒代表的定義，黎智英形容警方無權力去這樣做，又稱現時市民均有能力用手機採訪，成為公民記者，警方終不能成功阻止所有人採訪。

對於兩岸關係，黎智英聲稱，美方近期高調支持台灣，外國投資者會留意有關轉變，台灣有望成為亞洲矽谷，他又估計，美國國務卿蓬佩奧或於11月美國總統大選前訪台。