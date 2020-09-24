教局批准45間學校加學費　最高加幅逾一成

經濟不景，私立及直資學校學費加風放緩，教育局(今日)公布本學年私立、直資及國際學校的學費調整幅度，截至上月31日，今學年共有45間學校獲准加學費，當中包括23所直資學校、12所私立小學及10所國際學校，平均加幅分別為3.68%、8.59%及5.30%，當中有2所國際學校加幅超過10%。

12所調整學費的私立小學，有11間獲批加幅在10%或以下。而今年並無私立中學申請加學費。至於直資學校，5所小學獲批加幅在4.4%或以下，14間直資中學獲批加幅在4.4%或以下，其餘4所加幅介乎4.41%至10%。國際學校有8所獲批加幅在10%或以下、2所在10.1%或以上。

教育局表示，審批直資學校申請時，已仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長。直資學校亦須按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

局方又指，在處理私立學校和國際學校的申請時，亦會仔細考慮學校提出的理據及其財務狀況，並要求與家長充分溝通，妥善回應他們的關注。