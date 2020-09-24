特首辦律政司「盲撐」馬道立聲明　學者轟政府無心改革司法

終審法院首席法官馬道立昨(23日)發聲明回應社會上對法官量刑不公、爭議判詞等批評，稱法庭雖可被批評但必須有理有據，亦不支持設立量刑委員會，被批本末倒置，未指引法官就先向公眾發聲明。特首辦及律政司昨回應聲明時力撐馬道立，有學者批評兩部門「盲撐」令人失望，認為近年公眾對法庭判刑感失望，政府應釋除疑慮改革法制，而非支持司法機構故步自封，認為媒體及議員批評只是希望反映市民意見，希望司法界可撥亂反正。

法學教授、香港法學交流基金會執行委員會副主席傅健慈認為，該聲明只是「官話」，未交代大量對裁判官或對法官失職及瀆職的投訴跟進情況，又否定設立量刑委員會的建議。他表示，馬道立強調可靠上訴機制監察法庭，但作為提出上訴方的律政司亦「盲撐」其未有回應民意的聲明，質疑要如何監察法庭。他又強調公眾及媒體均有權反映對法庭判決的不滿，不應受該聲明的質疑，又要求司法機構應多聽取公眾建設性建議，如增加處理對法官投訴的透明度，以及改善現時不少法官對一國兩制未盡熟悉的情況。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則對特首辦及律政司的回應感失望，直言近來不少市民認為法官判決不公、容易脫罪，司法機構不應一成不變去拒絕接受設量刑委員會的建議，惟特首辦及律政司作為政府代表卻力撐有關聲明，令人覺得政府無心支持法制改革。他又稱隨《港區國安法》立法，香港法制應與內地法制有更好的融合，而並非繼續故步自封。

本身是律師的議員容海恩則同意要彰顯法治精神，希望市民尊重法庭的同時，法官亦應尊重其專業，不要以個人感覺去判刑，又強調自己不會因聲明而停止反映市民對法庭判決的訴求。她又批評律政司的回應毫無建設性，認為律政司及司法機構應加強培訓法官，提高法官水平，惟律政司卻時常置身事外。另一議員周浩鼎則指該聲明未解釋司法機構如何確保下級法院正確運用法律原則，認為過去涉反修例的案件，司法機構接二連三引用錯誤法律原則，令人覺得法庭行事不公。他又反駁聲明中「量刑是法院獨立行使的職能」等說法，因英國及美國皆有成立量刑委員會。