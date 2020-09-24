極限運動員挑戰以「塑膠」直立板環遊港島　宣揚走塑訊息

人稱「輝Sir」的超級馬拉松及極限運動員黃浩輝，轉戰水上運動，挑戰用一塊由回收膠樽所打造的水上直立板環繞香港島水域一圈，全程約45公里，希望借此推廣環保「走塑」訊息，同時為環保團體綠惜地球籌款。輝Sir今晨4時許已在西環碼頭起步，向東划往北角、小西灣，並於早上7時許抵達新巴柴灣車廠對出碼頭參加起步禮，其後會再南下往石澳、赤柱，並北上香港仔及鴨脷洲，預料晚上7時前可回到西環碼頭，完成環島遊。

計劃由「Run for Good」主辦，而輝Sir今次所使用的塑料直立板，則是由新巴及城巴以回收膠樽打造而成。大會指出，現時全球的塑膠問題日趨嚴峻，有調查指2050年之前，海洋裏的塑膠數量將會多於全球魚類的數目，而在香港每日棄置的垃圾中，有20%也是塑膠廢物，大量的塑膠廢料已進入了海洋及食物鏈。

大會指出，今年初構思新項目時，輝Sir希望可以用跑步以外的方式進行新挑戰，故選擇使用來自夏威夷，糅合衝浪、划艇和風帆的直立板進行環島遊。製造該塊直立板的新巴及城巴則稱物料是在其各個廠房所收集到的飲品膠樽製成，工程部在設計及製作過中，每個工序均善用環保元素，同時需仔細計算浮力、堅固度、平衡及流線型等，以製作出一塊適合較長時間在海上划動的板塊，並經過多次測試和調校後，希望讓輝Sir可以順利及安全地完成挑戰。