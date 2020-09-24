勞資雙方互不相讓　最低工資明年起或凍薪2年　維持$37.5

明年最低工資或迎來首次凍薪！最低工資委員會正檢討來年的法定最低工資水平，據了解，委員會展開2次會議後仍未達共識，勞工界要求最低工資調整至少追上近兩年通脹水平，即把時薪37.5港元增至約40港元，但僱主委員認為疫情下營商環境轉差，至今未見曙光，應凍結最低工資水平，勞資雙方互不相讓。消息指，委員會現正草擬報告，下月31日前提交予政府拍板，最低工資明年或迎來首次凍薪。據悉有委員認為，基層僱員在通脹下等同減薪，政府應上調最低工資，保障約2萬名基層僱員的購買力。

法定最低工資水平每兩年檢討一次，金額在2011年實施初期為時薪28港元，經過4次調整後，升至現時37.5港元。香港統計處最新數字顯示，約2.1萬名工人正領取此時薪，其中物業管理、保安及清潔服務行業人數較多，達1.1萬多人。最低工資委員會將按一系列指標及最新數據進行檢討，包括整體經濟和勞工市場情況、以及企業估計薪酬開支增幅等多項資料，亦會考慮各界意見。

據了解，委員會本月初曾召開會議聽取公眾諮詢所收集的意見，並在上周起正式進入磋商階段。由於本港去年起遭到暴疫夾擊，加上中美兩國爆發貿易戰，重挫本地經濟，營商環境轉差，至今未見曙光。消息指，僱主一方認為不少企業經營已很困難，須裁員甚至倒閉，擔心上調最低工資會掀起漣漪效應，其他較高薪的員工亦會要求加薪，令營運成本大增。

至於勞工團體，各大工會早前提交的意見書均要求調升最低工資，其中勞工社團聯會建議加4.5港元至42港元，香港工聯會建議加6港元至43.5港元，職工會聯盟則建議加9.5港元，至47港元。勞工界認為，最低工資兩年一檢，薪酬調升幅度滯後，未能反映現時情況，加上凍薪意味着4年薪酬不變，基層僱員在物價通脹下等同減薪；而且領取最低工資的僱員大多是單幢大廈的保安或清潔工，疫情下工作量大增，認為至少應按通脹調整最低工資，以保障他們的購買力。若按2年合共4.8%的通脹水平調整，最低工資仍未達40港元。

在現行時薪水平，假設領取最低工資的清潔工每月工作26日，每日工作9小時，月薪只有8775港元。若最低工資調升至40港元，其月薪則增加585港元，至9360港元，僅上升約6%。