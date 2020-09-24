45歲以下糖尿病人死亡率較常人高5倍　預期壽命縮短8年

糖尿病是常見都市病，據醫管局資料，2001至2016年間，本港有逾77萬名糖尿病人，香港中文大學醫學院內分泌及糖尿病科研究團隊分析病人數據，結果顯示，隨着醫療設施提升等，與糖尿病相關的主要併發症發生率下降6至8成，死亡率亦下跌5成，惟這改變只局限中年至老年患者，45歲以下年輕患者的情況則未見改善。為及早識別高風險年輕糖尿病患者，研究團隊提出以精準治療，確定病發成因，制訂個人化治療方案。

研究估算，45歲以下年輕糖尿病患者的死亡風險，比同齡的非患者高5倍，預期壽命平均縮短7至8年，一生之中平均住院日數達100天，而每年1萬名患者當中，便有50名年輕患者死亡。

內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科副教授陸安欣表示，部分年輕糖尿病患者往往因延誤確診、生活模式不理想，甚至對藥物產生心理障礙，導致其情況從未改善。

香港糖尿病及肥胖症研究所主任陳重娥指，兒童肥胖及家族遺傳基因，是年輕患者的常見病因。團隊正招募45歲以下糖尿病患者參與研究計劃，透過精準治療，確定發病成因，進行藥物治療並預防。她指，約30年前，曾有一名女病人於12歲時確診並治療，目前仍未發病。她又期望，計劃可改善醫療體制，及早識別高風險年輕患者，並加強教育公眾治療糖尿病的重要性。