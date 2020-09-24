涉藏毒表證成立　休班警未決定是否出庭自辯

警方於去年初根據線報進行打擊毒品行動，派警員監視一名休班男警，趁該休班男警涉嫌與毒販交易後拘捕他。該休班男警和一名女子分別否認藏毒和販毒罪，案件今（24日）在屯門法院續審。法庭裁定兩罪均表面證供成立，女被告表明會出庭自辯，男被告則表示仍需考慮。案件下周一續審。

辯方在中段陳詞指，警方拘捕男被告陳天賜（47歲）時，在其身上搜出白色紙巾和兩包懷疑是毒品的白色粉末，可是當晚警員為證物拍照，照片卻顯示涉案毒品的顏色是黃色，質疑控方未能證明陳身上的物品，就是案中的毒品，加上陳一直沒有機會再看一次聲稱是毒品的物件，故認為控方缺乏表面證供。

至於女被告阮嘉欣（21歲），辯方指她當時只是純粹在場，和陳沒有交流，另外控方指包着毒品的紙巾有阮的DNA，但實情是紙巾上最少有另外兩名人士的DNA，加上阮和同行男子是情侶，接觸過該張紙巾亦很平常。

控方則指，警員將從陳身上搜出的白色粉末放入證物袋後，陳有在袋上加簽，加上化驗所不會接納未封好的證物袋，故不認為單憑色差，就可斷定陳身上的白色粉末並非涉案毒品。控方又認為阮並非單純地在場，指她兩度和同行男子有紙張交收，故認為阮有參與出售毒品。

控罪指男被告於去年2月21日，在青山龍門路新屯門中心地下電梯大堂管有有危險藥物，即2個膠袋內有含1.13克氯胺酮的粉末。女被告則被指在同日同地，販運同等分量的氯胺酮。