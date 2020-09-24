港區國安法：多間學校原文轉發教局信件　禁止校內政治活動

教育局因應《港區國安法》及《國歌法》成立，7月初去信官立、津貼及直資學校，促校方發出家長信，攜手勸導學生不要參與違法行動，而常任秘書長楊何蓓茵亦以「回顧挑戰 共創晴天」為題，去信全港官立學校，闡明局方對學校的管理和教導學生的要求，信函又附上家長信範本，供各校轉發家長。據了解，英華小學等多間學校已將該範本直接作家長信寄予家長。

學校發給家長的信件內容同樣提到，《港區國安法》只是針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全的犯罪行為，「目的是防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子，保障香港繁榮穩定」。

該信函又指，學校不應為宣傳政治訊息或表達政治立場或訴求的地方，故校方不容許同學們罷課或在學校叫口號、拉人鏈、張貼具政治訊息的標語或唱帶有政治訊息的歌曲，「令人誤會這是學校及校內人士的立場」，又指學生應盡量避免穿着校服參加非學校舉辦或非代表學校參與的活動，更不可穿上校服參加校外政治活動。

據悉，中華基督教會香港區會已於上月17日致函各屬校校長，建議辦團採取與官校相同做法，向家長「解說」，又指事件並非迫切，可開學後以校本方法處理，並提醒各校長可於信內寫上該致函原因。英華小學今(24日)發澄清指，學校昨(23日)所發出的通告「網上有所誤傳」，呼籲家長留意通告首段的粗體黑字，強調校方是按辦學團體指示，轉發教育局信函原文。