美撤港特殊待遇　瑞典科企結束香港業務

美國政府早前因香港實施《港區國安法》而終止香港特殊待遇地位，瑞典科技公司Micro Systemation AB（MSAB）周四（24日）宣布，決定不再向香港警察網絡安全及科技罪案調查科提供破解手機數據的技術，會結束所有在港業務。

MSAB副行政總裁迪金森（Mike Dickinson）表示，公司在美國政府於7月14日頒令撤銷香港特殊地位後決定撤出香港，不會再向香港警方或其他香港政府部門提供技術支援，指出美國的命令影響公司在美國的法律實體及業務。

MSAB總部設於瑞典斯德哥爾摩，2013年在中國內地開分公司，收到大量中國政府採購其提取數據技術的訂單。迪金森指，今年年初因內地修改出口控制法的規管制度，公司已撤出內地市場，檢視過修法對公司區內業務的影響後，公司決定結束所有中港業務。

美媒引述香港法庭文件指，前香港眾志秘書長黃之鋒去年10月被捕後，警方曾以MSAB的技術檢視黃的手機資料，MSAB亦與其他政府部門有生意往來。報道亦提及另一間名為「Cellebrite」的以色列公司，它今年7月中參與破解黃之鋒手機資料，一名以色列人權律師正控告Cellebrite，要求以色列政府終止公司向香港出口技術。報道稱，共有8間公司曾為香港警隊的網絡安全及科技罪案調查科提供過同類服務。