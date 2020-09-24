批部分教友將暴力合理化　湯漢：絕不能因觀點不同分化教會

去年6月爆發的反修例風波至今未平，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機日前發表的牧函提及去年的社會事件所產生的「仇恨」或負面態度亦進入了教會圈子，部分教友心態更與去年支持或反對抗爭活動人士一致，為求達到目的可以不擇手段，並將暴力合理化。他重申教會不贊成僧恨及暴力爭取正義的手段，亦不能因觀點不同而分化教會。

湯漢在牧函中指今次社會事件帶來了一些非常嚴重的後果，某些群體對那些在社會政治改革上與他們意見不合，或不贊同他們行為表現的人產生「仇恨」，愈來愈多市民認定香港社會的未來是沒有希望和任何前景，而這些負面的態度亦進入教會圈子。

他指部分教友的心態與支持或反對抗爭活動的人士是一致，他們的立場是爭取社會福祉時，為求達到目的可以不擇手段，暴力亦可以變為合理；而一個行為只有完全對或錯，不存在中間路線，那些跟他們政治立場不同或不認同的人會被公開譴責、抹黑及排斥，完全沒有對話空間。

他批評，這些教友在教區中造成了分化，並常採用侮辱性和誹謗性語言對待觀點不同人士，不論是教會領袖、司鐸、執事還是其他教會成員，又指「那些傲慢地挑戰或批評教會的教友，只會樹立惡表及引致教會分裂。」

針對這種情況，他重申，在謀求社會和政制上的改革及促進社會福祉時，教會從來不贊同任何以憎恨和暴力作為爭取正義的手段，而社會及政治問題十分複雜，不可能有簡單答案，縱使如此，亦絕不能因觀點不同而分化教會。