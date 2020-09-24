房委會斥資1.2億　提升300部升降機安全裝置

本港近年不時發現升降機老化釀成嚴重意外的事故，申訴專員公署今年4月表示，本港約80%升降機並無配備最新安全裝置，存在安全隱憂。房委會今(24日)指，將成立專責小組，斥資1.2億港元，在未來3年更換轄下機齡10年以上的升降機，比現有計劃大幅縮短15年，預計將為額外約300部升降機裝配最新的安全裝置。

房委會最新的調查指，現時轄下約5800部升降機當中，有3685部沒有安裝「防止機廂不正常移動裝置」和「防止機廂向上超速裝置」和「雙重制動系統」三個最新安全裝置，決定在現有的「升降機現代化計劃」外，採取新措施提升升降機的安全水平，以合乎機電工程署的《優化升降機指引》。

房委會指，將成立專責小組，今年起會為機齡逾10年、欠缺最新安全裝置，以及每層不少於兩部升降機的大廈，優先進行現代化工程。由於部分升降機型號需要更換會全套馬達，工程或需時長達3個月或以上，故此類升降機的優次會排到最後。委員會計劃在首3年，為約300部升降機進行改善工程，預料連同現時的「現代化計劃」，將惠及約520部升降機，佔總數14%。