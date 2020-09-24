昂坪360指今年不能收支平衡　明起推戶外運動節刺激消費

新冠肺炎疫情漸趨平穩，昂坪360纜車在本月11日重開。昂坪360董事總經理劉偉明今日(24日)表示，公司因應疫情有一定營運壓力，預計今年不能達致收支平衡，形容是「遙遠的距離」，但未有減少維修纜車次數，現時在各方亦有盡力控制成本。他指公司未有參與政府兩期的保就業計劃，但有積極鼓勵員工放取有薪假期；另亦只有一個租戶在約滿後未有續約。

劉指出，由於纜車僅重開數星期，具體載客量未能反映實際情況，但重開的第一周客量已接近自3月起的最高峰，然而他指近日天氣反覆，未能預料中秋節的市況，但指若天氣好轉，期望客量可恢復去年水平。

對於現時的市場策略，他表示去年本地市場只佔整體客量的15%，但今年在疫情下急增至95%，因此需要作出一定調整，而現時公司正推出多項措施，如於6月中推出50港元的消費券、按市場需要推出季度票，以及首次跨界別夥拍某體育用品公司，在本月25日至11月15日舉辦戶外運動節，屆時將設置8個不同打卡裝置及3個互動有獎遊戲，又設計了6部主題纜車車廂，與車廂套票優惠，希望鼓勵本地消費。

劉續稱，待政府再放寬限聚人數，將推廣綠色旅遊、文化深度遊等4至8人的小包團。他預計各種形式的合作會帶動第4季客量，期望本地人數較5月全面復運時，可有20%至30%位增長，短期內會以本地市場為主，並會因應客量與消費能力適時作出調整。

昂坪纜車服務在本月11日起恢復，營運時間為上午10時至下午6時，香港市民由即日至11月15日，可享8折來回纜車門票優惠；而昂坪市集的「與佛同行」及「360動感影院」室內景點，則仍然暫停開放。