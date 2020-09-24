課程檢討小組倡每校設STEM統籌員　誘導先驅學校成地區資源中心

學校課程檢討專責小組日前公布最終報告，當中在中小學STEM（科學、科技、工程及數學）教育方面亦有著墨，包括建議所有中小學委派一名教師擔任STEM統籌人員，並進一步加強與STEM相關的專業培訓課程，讓教師具備所需的知識及技能，又建議教育局成立專責委員會，督導中小學STEM教育的長遠發展。

報告提到，不少社會人士評論學校推行STEM教育的步伐不一，專責小組認為各校的校情、背景、人力資源及發展優次不盡相同，建議局方清晰界定STEM教育，闡明對中小學階段的期望。

報告建議，小學階段STEM教育可以初步認知、探究及經歷為重點，中學階段則可集中培養學生跨學科的STEM能力，讓他們多參與富挑戰性的專題研習。

在教師方面，建議進一步加強與STEM相關的專業培訓課程，局方須為一些在科學或科技經驗尚淺的教師舉辦培訓課程，豐富他們對STEM主題的知識。

專責小組在諮詢文件中建議於全港不同地區設立STEM資源中心，為經驗不足或資源較少的學校提供支援，協助他們舉辦STEM活動，同時建立地區STEM支援網絡。小組建議探討為STEM先驅學校提供更多誘因，促使其成為分區STEM資源中心與區內學校分享推動經驗的可行性。