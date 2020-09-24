網民熱話：超長工程梯卡港鐵扶手電梯　網民：點入閘？　

港鐵對乘客所攜行李尺寸都有一定規定，若然乘客「唔聽話」，分分鐘出事。昨日（23日)有網民拍到有人攜帶一條近2米長的工程梯進入港鐵馬鞍山站，長梯在運行中的扶手電梯被卡住，陷進退兩難，癱瘓電梯運作。

事發於昨日下午5時05分港鐵馬鞍山站。從相片可見，一條約2米長、還包着包裝袋的簇新工程梯卡在前往月台的電梯中，電梯當時已經停頓：而另一張照片則拍到一名維修人員在電梯上視察情況。

事件惹起網民熱烈討論，有網民看到工程人員「頭耷耷」照片，笑稱可感受到對方十萬個無奈。不過更多網民好奇長梯物主究竟如何進入車站，「點解佢入到閘？」「當值嗰位瞓咗覺？」精打細算的網民亦立即幫事主計數，「慳得一時，賠錢都貴過Call車啦！」有網民則笑言愚蠢的人十分危險，「千祈唔好低估蠢人嘅破壞力。」

根據港鐵規定，除非得到港鐵公司書面特准，否則每名乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

港鐵發言人指，事發時馬鞍山站職員發現一條電梯停止運行，即時前往了解，見到有一條工程梯卡住在天花及扶手電梯之間，而安裝在天花的廣告燈箱外框亦有損壞，現場一名男乘客表示該工程梯是他攜帶入站內。經檢查後，電梯一個梯級有輕微損毀，並已進行維修，該扶手電梯已於今早重開，事件中無人受傷。

網民有話說：

Clare Li：呢條友一定會賠唔少錢

Ho Ming Ho：低能無極限，啲電纜電佢唔死已經偷笑。

黃金糕：貪方便累人累物！

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