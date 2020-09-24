申領首期保就業補貼後回饋少　團體促物管公司向全港業主回水

第二期保就業計劃現正接受申請，政府要求大型物業管理公司需回饋業主至少8成補貼金額。有團體調查物管公司收取「保就業計劃」第一期補貼後的做法，有部分物管公司明言沒有回饋給小業主。團體指即使有公司作出回饋，業主也未必可查核法團及管理公司的帳目資料，欠缺透明度，團體促物管公司不要「發疫症災難財」。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟今年5月向本港1300多間物業管理、保安及清潔公司派發問卷，只得3間公司回覆，全部均拒絕回饋業主。有屋苑業主坦言，不清楚自己大廈的物管公司有否申請保就業計劃。

大聯盟發言人林卓廷表示，翻查資料發現，全港500多間物管、保安及清潔公司、升降機保養商，在第一期保就業計劃中獲補貼近10億元，他舉例其中一間物管公司，在2017至18年間，全年利潤約3000萬元，但今次從首期保就業計劃已獲1700萬元補貼，佔當年純利一半有多，有物管公司不但沒有回饋，更以疫情增加工作量為由，收取更多管理費。

該團體大指，政府雖在第二期保就業計劃加入大型物管公司須回饋的新條件，但沒有清晰訂明何為大型物管公司，擔心引起不必要的混亂及爭議。