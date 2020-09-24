證監會寧開社交專頁懶查壹傳媒造市案　各界怒斥欠透明促加快調查

警方就壹傳媒造市案拘捕15人，距今已14天，仍未見證監會有進一步交代調查進展。

壹傳媒股價異動涉造市事件，警方於本月10日拘捕15名涉案炒家，證監會隨後曾發聲明指協助警方調查，惟過去10多天，一直未見有實質跟進行動。及至今日(24日)，證監會突推出Facebook官方專頁，提醒公眾注意愈來愈多騙徒利用社交媒體平台詐騙投資者，並指社交媒體騙局佔正調查的操縱市場個案20%。有議員和團體炮轟證監會於設立Facebook官方專頁，還是調查壹傳媒股價異動事件都「慢半拍」，促請證監會要加快步伐調查。

對於壹傳媒造市案，證監會事隔多時仍未有動靜，政研會主席鄧德成曾先後2次去信證監會要求徹查事件，他怒轟證監會做事「慢半拍」，目前距離上次警方拘捕行動已有一段時間，然而證監會由此至終沒有明確表態會主動徹查事件，直斥有關做法不能接受。

鄧又批評，證監會每次回覆他的信件，均只是格式化官樣文章，未有透露任何調查進度。鄧狠批「股票市場一日都嫌長」，調查至今未有下文，加上證監會工作亦欠透明度，促請證監會加快調查涉及大量小股民受損失的壹傳媒造市事件，並公開交代進度，否則難以令公眾信服，證監會能發揮監管機構的基本職能。

議員葛珮帆則批評，證監會現在才開立網上專頁，向市民宣傳有關提防騙徒利用社交媒體平台作金融詐騙的資訊，實在「太遲」，惟葛認為「遲做比唔做好」，她促請證監會加快調查壹傳媒股價異動事件，讓投資者對本港金融市場監管制度重拾信心。