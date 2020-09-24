最低工資水平或維持4年不變　基層鬧爆「交完租冇錢食飯」

最低工資委員會經過兩輪會議後仍未達成共識，勞工界擔心明年最低工資或迎來首次凍薪，即時薪37.5港元或維持至2023年，基層僱員變相凍薪4年之久！有保安及物管界代表指出，政府向來較重視商界意見，相信最低工資很大機會凍薪，感到失望，又指清潔及保安等領取最低工資的工人薪金微薄，在通脹下無異被減薪，要求政府至少按通脹調整最低工資，否則基層打工仔「交完租都冇錢食飯」。

政府統計處數據顯示，去年5至6月，全港有2.12萬名工人正領取最低工資，其中逾半從事物業管理、保安及清潔服務行業，多達1.14萬人；全港僱員每小時工資中位數則為73港元，較最低工資水平高出近一倍。不過，同期亦有8.92萬名僱員的時薪少於40港元，若當局把最低工資調高至該水平，估計有6.8萬基層打工仔可受惠。

香港護衞及物業管理從業員總會主席鍾汶斌認為，政府向來較重視商界意見，料明年最低工資很大機會凍薪，直言感到失望。他說，領取最低工資的保安員每月僅得約8000港元薪金，部分人生活困頓，「交完租都冇錢食飯」。若政府仍拍板凍結最低工資，打工仔在通脹下如被減薪，生活壓力必更大，希望當局照顧基層僱員，按通脹調整最低工資。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵亦指，最低工資兩年一檢，調整本已落後，令領取最低工資的清潔工友薪金未能追上通脹，加上疫情下物價無明顯下跌，又要額外購入口罩等防疫用品，認為當局至少應按通脹調整最低工資，並在可行情況下上調最低工資，以保障基層工友的生活質素。

不過，香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻指出，疫情下不少行業「捱到五勞七傷」，相信經濟需要一段較長時間才能復甦，最低工資亦應下調2港元至35.5港元。她說，當局若上調最低工資，將增加僱主經營成本，屆時企業或會倒閉，更多僱員加入失業大軍，最終損害打工仔利益，與最低工資的設立原意相違背。

香港物業管理公司協會會長陳志球亦指，本地經濟下滑，勞工巿場人手過剩是客觀現實，社會亦無力承擔加薪，他認為凍薪是合理安排，否則業主的財政負擔會加重。

在現行時薪水平，假設領取最低工資的工友每月工作26日，每日工作9小時，月薪只有8775港元。若最低工資調升至40港元，其月薪則增加585港元，至9360港元，僅上升約6%。