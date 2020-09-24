X光造影難穿透密度較高乳房　配合超聲波掃描增乳癌診斷率

本港每年都有逾4000宗乳癌新症，婦女定期篩查有助及早診斷。乳癌基金會創立的香港乳癌資料庫今日(24日)公布年度研究報告，收集逾1.7萬個乳癌患者數據，發現單用2D乳房X光造影檢查的診斷準確度雖然有85.2%，但配合超聲波掃描，可將準確度提升至近95%，對乳房密度高的年輕女士，準確度更顯著。

目前常見的乳癌檢測方法有4種，分別是2D及3D乳房X光造影、超聲波掃描，以及乳房磁力共振掃描(MRI)。中文大學影像及介入放射學系教授朱昭穎表示，MRI一般用於有高風險患上乳癌的婦女，而乳房X光造影則適合一般婦女。有資料顯示，2D乳房X光造影較難穿透密度較高的乳房組織，令檢測影像模糊不清。

香港乳癌資料庫的研究發現，婦女進行2D乳房X光造影檢查後，再配合超聲波掃描，可提升診斷準確率。朱又建議婦女40歲起應每兩年接受乳房檢查。乳癌基金會主席霍綺華表示，基金會近年多次提倡落實全民篩查，但政府至今仍未有實質計劃。她促政府為高風險婦女進行定期篩查，並考慮在較低收入及錄得較高晚期乳癌比率、較低篩查率的地區進行篩查先導計劃，然後逐步推至全港性的乳癌篩查。