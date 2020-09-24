最低工資或被凍結　學者指民怨累積政府管治更難

最低工資委員會開會未達共識，來年法定最低工資可能被凍結在37.5港元。有勞工界議員批評政府「冇承擔」，認為政府應積極游說委員會，極力爭取提高最低工資；亦有學者表明，若然最低工資未來2年被凍結，必然影響基層市民生計，民怨亦會隨之而生，政府未來的管治會更困難。

勞工界議員陸頌雄指，過去2年本港通脹分別為3%及1.8%，認為最低工資的加幅不可低於通脹，即最低工資最少應提高至39.3港元，而工聯會則建議提高至43.5港元。他指，倘若最低工資未有調高，等同於讓基層打工仔減人工；而對於凍結最低工資，勞工界及工聯會均表示遺憾，並認為主要責任在僱主委員身上。

陸又指，政府不可「救市唔救人」，只推出千億措施補貼僱主，卻未有積極照顧打工仔，狠評政府「縮骨」、「冇承擔」，並擔心「會開壞先例」，認為政府應積極游說委員會，爭取提高最低工資，保障約2萬個基層員工。他又表示，稍後會與勞工及福利局會晤，以商討對策。

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華則指，疫情下香港經濟受挫、很多僱主面臨經營困難，故不難理解今次委員會為何無法達成共識。但他表明，若然最低工資被凍結2年，基層市民生計必受影響，加上現時失業率高企和種種政治處境，民怨繼續增加，政府未來的管治會更困難。

鍾認為，現時委員會未達共識，較為理想的做法是由委員會主席提出建議，將最低工資略為提高，他強調「加多1元就是1元」，再由主席向委員逐一查詢是否接受，繼而將建議提交政府；政府則可為僱主提供支援，減輕其對經營成本或最低工資調整而上升的憂慮。

他指現時調整最低工資的過程繁複，而且數據滯後，應考慮改為設立方程式，將最低工資與通脹或幾項生活必需品物價掛鈎，則較科學化及簡單，可每年做1次。