疫情下完成不一樣文憑試　有學校改裝體育館作考場　

新冠肺炎疫情持續逾半年，期間影響了香港中學文憑試（DSE）的考期及放榜安排。考試及評核局今（24日）在其網誌上載影片，總結今年不一樣的DSE。其中考評局在試前到作為考場的學校如何準備，喇沙書院改裝了體育館作為試場，校方考慮到每天試後須清潔及消毒，故選擇了耐用的物料，重新鋪墊了地面，同時加設了屏風，分隔不適的考生，學校人員亦自製面罩，為監考員加強防疫。

3月疫情嚴峻，教育局及考評局將原本3月底舉行的筆試延遲至1個月，亦取消了中英文科口試，及體育科的部分實習考試。考評局在考試舉行前到本港的學校視察，其中喇沙書院改裝體育館作試場。該校教師林老師表示，當時打算在市面上購買面罩，但市場上缺貨及價錢昂貴，故教職員利用3D打印及透明膠片，自製面罩，提供予監考員。

體育科實習考試由往年的2至3月延期至6月，並取消了部分考核項目。由於部分可作考核的場地因疫情而關係，故考評局花了不少時間物色場地。考生在考核期間可以不戴口罩，為了避免感染，在考生考核仰臥起坐及坐地體前屈時，加設膠片。考生完成考核後，亦會清潔所有用具。

考評局秘書長蘇國生指，感恩在整個考核期間，沒有考生及考核人員因而受感染。惟有300名考生因患病或其他原因而無法出席考試，而局方為他們提供成績評估的安排。蘇續指，往年有關情況最高的成績為4級，但今年作調整可達5級。