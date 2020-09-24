醫管局：居粵港人可「香港價」到深圳港大醫院求診

醫院管理局行政總裁高拔陞今日(24日)表示，正籌備居住在廣東省的醫管局病人到香港大學深圳醫院求診，預料這批病人在深圳接受治療的費用與本港公立醫院求診相若，即內地港人可以「香港價」在內地獲得治療，至於安排甚麼專科的病人、進行哪一類治療等細節，該局仍要與負責的醫院商討。

高拔陞今日表示，醫管局明日(25日)會向立法會財委會提交30億元撥款申請，以應付可能到來的第4波疫情，款項還包括居粵港人到香港大學深圳醫院求診的資助。高表示，參與計劃的病人，如想將病歷交予港大深圳醫院醫生參考，可向本港醫健通辦事處提出申請，由辦事處下載加密的病歷交予病人，但詳細情況仍要商討，有可能是將加密檔案電郵予病人，預計4至6周後可落實。

另外，高亦談到公立醫院恢復探病安排一事，暫希望10月後再作考慮，因社區仍有源頭不明個案，加上社交距離措施正逐步放寬，未來亦有長假期，擔心人與人之間互動增加，會出現爆發，令感染人數增加，強調家屬探病要保證病人及同事的安全，因醫院有很多慢性病人，如防疫上做得不好，「後果會很嚴重」。他又估計，疫情或會持續至明年流感高峰期，故必須要有相關治療設施可供隨時使用。