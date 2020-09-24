活動舞台業界斥政府無支援　促第三輪抗疫基金提供資助

政府早前宣布第三輪防疫抗疫基金僅涉及240億港元，開支較第二輪基金激減逾千億港元，明顯「大縮水」。有政黨聯同活動及舞台製作業界今(24日)召開記者會，指政府於首兩輪基金為零售、飲食及旅遊等行業提供支援，但製作業界一直被遺忘。

觀塘區議會副主席莫建成指製作業界受政府防疫措施嚴重影響，但第三輪基金卻沒有伸出援手。莫指政府於2017至2019年期間，向曾於指定場地舉辦流行音樂會的合資格表演行業公司，提供10萬港元資助，預計會有76間公司受惠，質疑為何只有這批公司可以受惠，要求當局向業界的每間公司均提供不少於10萬港元的資助。

製作公司從業員廖先生表示，其公司業務以接辦社區活動為主，疫情至今不少團體取消了節日活動，故公司已連續8個月零收入，但每月仍約有10萬港元開支，縱使申請了保就業計劃，但只能支付員工的一半薪金，形容援助是杯水車薪，公司已進入「執笠」階段。

為製作公司培訓聾人擔任舞台及場地搭建的工作人員的黎女士表示，疫情下製作公司沒有生意，學員完成培訓後亦失去工作實踐及就業的機會，惟有暫停相關培訓。對於體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國曾就業界缺乏支援而落淚，黎稱「唔輪到馬逢國喊，都係我哋喊先」。

議員胡志偉批評，抗疫基金大縮水，政府卻續推明日大嶼計劃，形容政府離地，要求設立失業援助金及再次全民派發1萬港元，為市民提供更多資源應對疫情。