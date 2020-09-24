疫情致多個行業幾近停頓　團體促推針對性政策支援

新冠肺炎疫情未止，經濟及民生均大受打擊，部分行業的生意幾乎停頓，社會上有不同界別階層的持份者，包括旅遊業、粵劇界及教育界等，今日(24日)組成「復興經濟民生大聯盟」，並向政府表達訴求，希望在抗疫新常態下，與疫症共存並重啟經濟，建議政府放寬禁聚令，並以針對性的政策及消費券形式代替現金補助，帶動市場令各行各業受惠。

美容業成員葉世雄批評，政府向12個表列場所「一刀切」發出停業令，導致美容業全面停頓逾2個月，惟業界至今只有2宗確診個案。他要求政府提出更具針對性的政策，細緻分析各行業的特性，更精準抗疫，又指政策支援較抗疫基金派錢更有效復甦經濟。

粵劇界成員阮兆輝指，行業在關閉表演場所下人才不斷流失，有超過1000個表演場次取消，更有三分一從業員被迫轉行。他續稱，表演場所將於10月重開，惟限於防疫措施，觀眾人數不可超過50%，加上長者設半價優惠，即使重開，行業亦不能達到收支平衡，而團體預訂至今仍非常冷清。他建議政府放寬禁聚令，相信場內嚴禁進食及佩戴口罩可達致防疫效果。

旅遊業成員崔定邦表示，旅遊業自去年起經歷反修例活動及疫情，已停頓1年3個月，逾20萬從業員受影響，旅發局早前推出有關「賞你遊香港」計劃亦受制於禁聚令，他建議本地旅遊放寬人數上限至30人。