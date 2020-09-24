派樣本包普通科門診診所　下周一起增至46間覆蓋離島

為配合政府的防疫政策及方便市民接受新冠病毒檢測服務，醫院管理局宣布，下周一(28日)開始，派發樣本收集包的診所將由目前的31間，進一步增加15間至46間診所，其中包括5個位於離島的診所，方便居民。

各區新增的普通科門診診所，包括東區柏立基夫人普通科門診診所、南區鴨脷洲普通科門診診所、九龍城區紅磡診所、黃大仙區伍若瑜普通科門診診所、深水埗區石硤尾普通科門診診所、西貢區將軍澳賽馬會普通科門診診所、葵青/荃灣區青衣市區普通科門診診所、大埔區王少清家庭醫學中心、元朗區容鳳書健康中心、天水圍(天業路)社區健康中心。

至於5個離島區診所則包括梅窩普通科門診診所、大澳賽馬會普通科門診診所、北南丫普通科門診診所、坪洲普通科門診診所、長洲醫院普通科門診部。

由7月27日起，醫管局普通科門診診所共派發大約5.4萬份樣本包，經化驗室進行檢測的樣本超過3.3萬個，其中超過60個樣本呈陽性反應。