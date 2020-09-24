政Whats噏：廖長江申報選舉開支使8.3萬　自己埋單2.6萬

立法會換屆選舉原定於今年9月舉行，不過因為疫情而押後，所招致嘅選舉開支將會由政府埋單。近日陸續有唔少參選人提交開支申報，當時已報名競逐連任嘅商界（第二）功能界別嘅廖長江，申報咗約8.3萬港元嘅選舉開支，當中有約5.7萬港元係選舉捐贈，換言之剩返嘅約2.6萬港元就要自己埋單喇！

根據廖長江所提交嘅選舉開支申報，涉及嘅開支包括有聘請選舉助理、交通費、製作宣傳品費用同埋法律服務等等嘅開支。至於有關5.7萬港元嘅選舉捐贈方面，其中有5.2萬港元屬於法律服務，包括就1宗案件嘅諮詢費，另外5千蚊就係辦公室開支。參選人提交開支申報時都要簽署聲明書，並由太平紳士、監誓員、持執業證書嘅律師監誓簽署，廖長江就搵咗同屬「6人組」嘅金融界議員陳振英監誓。

另外，亦有部分功能界別參選人提交開支申報，當中參選法律界嘅大律師公會主席戴啟思就申報2萬多港元，當中2萬港元係用嚟聘請選舉代理人。參選會計界嘅林智遠，就申報約6.9萬港元，當中有3萬多港元係聘請助理，選舉捐贈就有6800幾蚊。參選體育、演藝、文化及出版界嘅李錦添就使咗約5300港元，主要都係使喺設計選舉橫額、買電話卡作宣傳，同埋食飯收集提名。