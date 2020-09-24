政Whats噏：區議員查詢全民檢測通函數字　鬧爆香港郵政敷衍作答

政府早前推行全民檢測計劃耗用數億公帑，被各界批評成本效益低，形容計劃係「燒銀紙」。荃灣區議會日前召開大會，要求政府交代計劃當中未明確嘅數據，其中包括向政府查詢，有幾多荃灣區居民收到全民檢測嘅資料單張。點知香港郵政敷衍了事，只係答咗「一批」，激到區議員譚凱邦拍案而起，喺會議上即場撕爛香港郵政嘅回覆文件！

之後我哋向譚凱邦查詢，佢話睇完回覆文件嗰一刻，感到非常氣憤，所以忍唔住將文年撕爛，然後跟手將「廢紙」拎咗去回收。就荃灣區全民檢測嘅安排及檢討，佢話有唔少問題要向政府相關部門作出查詢。然而不單止香港郵政草率作答，其他由公務員事務局代表政府各部門所回答嘅問題，亦都係答非所問，唔知搞邊科咁。

其後我哋再向香港郵政同埋公務員事務局查詢，香港郵政就話已經回答咗荃灣區議會，表示政府八月底已經向全港住宅及商業單位投寄一批資料單張，當中包括荃灣區，冇其他補充。又話若果區議員有其他查詢，都樂意回答喎。而公務員事務局就以電話方式回覆，話郵政署已經回覆咗，局方冇補充。

話說政府推出嘅全民檢測計劃係由公務員事務局全面統籌，為嘅係檢視社區感染情況同埋盡早搵到隱形患者。但實際上，成個計劃政府動用5.3億港元，但只係搵到32個新確診個案，平均每個確診個案花費千幾萬。另外，政府預料會有5百萬名市民參與，點知接受檢測嘅市民最終都只係得百幾萬，搞到負責統籌今次計劃嘅公務員事務局局長聶德權都要搵遮醜布，叫市民唔好討論開支值唔值得。政府理屈詞窮，自然令到市民質疑計劃嘅推廣是否出咗問題。

區議會依家就檢測計劃嘅推廣而發出詢問，想了解當局派咗幾多宣傳單張啫。但點知咁簡單嘅問題，局方都答唔出，而朱曼鈴為首嘅香港郵政又同公務員事務局「互相拋波」，含糊其詞。還是政府唔記得統計資料單張嘅數量，所以先至答唔出呢？真係令人百思不得其解。無論如何，政府部門間互相卸膊、數據又唔公開，透明度咁低又點樣叫人信服呀？