香港學生揚威國際電腦奧林匹克　勇奪1金2銅

香港學生參與國際賽再次揚威國際。香港代表隊於第32屆國際電腦奧林匹克競賽取得佳績，奪得1面金牌及2面銅牌，其中，來自拔萃男書院的梁譽曦更以592.62分，排名全場第3，是香港學生在此比賽歷來最佳成績。

因應新冠肺炎疫情，本屆比賽於上周，即本月13日至19日以網上方式進行，共有87個國家或地區參加，屬世界上技術水平最高的中學生編寫電腦程式比賽，專為20歲以下中學生而設。每個國家或地區可派4人參賽，參賽選手需於比賽周內用電腦編寫多個程式。

本港3名學生在比賽中分別獲得金牌及銅牌，梁譽曦獲得金牌、來自香港培正中學的衛家熙及楊汶璁獲得銅牌。滿分為600分，梁在比賽中奪得592.62分，排名全場第3，僅次於來自美國及南韓的參賽者。

教育局局長楊潤雄祝賀港隊在賽事中表現卓越，是次比賽優秀成績令人鼓舞。他感謝學界及局方協力推動STEM(科學、科技、工程和數學)教育，過去數年努力不懈，不單透過豐富課程和課堂推廣STEM教育，亦在課堂以外提供各種學習機會，例如專題研習和參與比賽。

國際電腦奧林匹克競賽是聯合國教科文組織發起的多項奧林匹克競賽之一，旨在促進編程教育、培養學生的計算思維和解難能力。