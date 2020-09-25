中大利用人工智能演算研究疫苗　預測流感病毒抗原序列

秋季已至，在新冠肺炎的威脅下，又增加了冬季流感爆發的危機，醫療系統的潛在壓力加劇。中文大學有團隊透過歷年來的流感數據，結合統計、電腦技術、基因組學等多學科知識的生物資訊學，進行精密的人工智能演算，以預測出將會出現的流感病毒抗原序列，有望用於增加流感疫苗針對當季流感的效用。另外，團隊正加緊分析新冠肺炎的病毒數據，望可應用於分析潛在疫苗的功效。

中大創業日參展團隊「貝思生物科技」聯合創辦人、醫學院教授徐仲鍈表示，接種流感疫苗是預防季節性流感最有效的方法，但由於流感病毒的變異速度快、地域差異大，傳統的疫苗製作依靠專家估出未來流感的抗原序列，但每年的推測未必準確，疫苗的抗原株有機會與當季當地的流感病毒株不完全匹配。他舉例說：「有時打咗流感針都會病，其實唔係枝針唔得，係咁啱佢估錯咗。」

參展團隊的聯合創辦人、醫學院助理教授王海天則稱，若把團隊的數據套用到兩種甲型流感病毒亞型和兩種乙型流感病毒的疫苗製作中，可充分考慮不同地域流行的病毒變種的差異性，更有效地作出針對性的預測，預計在現有基礎上可提升疫苗效用2至4成。

全球針對新冠病毒的疫苗研究漸見成果，但王海天稱，現時大部分有望推出的疫苗皆是參照今年2月的新冠病毒製作。由於新冠病毒在不同地區出現基因序列變化，團隊現正積極研究病毒變異規律，望可推動醫學界對病毒的認識。