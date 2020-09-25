東方日報A1：10年來首次　最低工資勢凍薪兩年

明年法定最低工資或迎來十年來首次凍薪，恐掀漣漪效應影響數十萬打工仔！消息指，最低工資委員會經過兩輪談判後，仍未就最低工資水平檢討達成共識，僱主等委員堅持凍結最低工資於時薪卅七元五角，勞方委員要求追上兩年通脹至約四十元。委員會已進入草擬報告階段，下月底前提交政府；倘政府不作調薪決定，名義上約兩萬名基層員工將凍薪，但因最低工資是僱主調薪指標，將令數以十萬計僱員面臨凍薪。有議員對談判結果感到震驚及遺憾，批評政府千億元補貼僱主卻未有照顧打工仔，斥當局「縮骨、冇承擔」。

法定最低工資水平每兩年檢討一次，金額在二○一一年實施初期為時薪廿八元，經過四次調整後，在一九年調升至現時卅七元五角（見表），倘明年五月工資凍結，最快要到二○二三年才獲調整。根據《最低工資委員會2018年報告》，現時最低工資水平調升百分之八點七，全港整體薪酬開支額外增加約八億至九億三千萬元，惟對整體通脹影響甚微，只增加十個百分點，是歷次調整中最小。

另香港統計處資料顯示，一九年五至六月有二萬一千名工人領取最低工資，逾半從事物業管理、保安及清潔服務行業，多達一萬一千人；全港僱員每小時工資中位數為七十三元，較最低工資水平高出近一倍。

本港去年起遭到暴疫夾擊，加上中美兩國爆發貿易戰，重挫本地經濟，營商環境轉差，至今未見曙光，勞工團體分別要求上調最低工資至四十二元至四十七元，商界提出凍薪甚至減薪。最低工資委員會內有僱主及工會委員，亦有政府官員及學者，消息指，僱主及學者委員認為企業經營困難，尤其飲食及零售業須裁員甚至倒閉，加上失業率嚴重，堅持凍結最低工資水平；但勞方委員認為最低工資調升幅度滯後，在通脹下凍薪等同減薪，已降低要求至按通脹調薪。若按去年及今年通脹共百分之四點八調整，最低工資仍未達四十元。

據悉，有個別僱主委員曾口頭提出象徵加薪五角至時薪卅八元，亦不獲其他非勞方委員接受，紛紛「企硬」凍薪，勞方委員亦不妥協，談判最終達不到共識。有勞工界批評，商界已獲港府保就業計劃補貼工資，不應漠視基層僱員生計，資方提出凍薪顯示毫無誠意。

勞工界議員陸頌雄批評商界獲得政府不少援助，提出象徵式上調五角是恥辱性的加幅，亦擔心會「開壞先例」。他指本港過去持續通脹，凍結調整最低工資等同要基層打工仔減薪。他又批評政府動用千億元措施補貼僱主，卻未有積極照顧基層員工是「縮骨、冇承擔」，批港府不可「救市唔救人」，應游說委員會調高最低工資。

勞工處表示，最低工資委員會會在下月底前向行政長官會同行政會議提交建議報告，該會將適時公布工作進展及建議報告內容。進行檢討時，除參考相關統計數據及影響評估結果，亦會全面考慮社會各界意見。

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