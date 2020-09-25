你要知：住家飯密密煮　小心變成「黃面婆」？

煮飯煮得多竟然會「黃面」？醫生同你拆解箇中原因。

在新冠肺炎疫情下，人人留家抗疫，更多機會煮飯洗碗。不過，廚房多油煙，有網民就發現入得廚房炒菜煮飯多，面色竟愈煮愈黃，恐怕有朝一日變成「黃面婆」，究竟孰真孰假，東網找來皮膚科專科醫生陳厚毅，解構箇中原因。

陳厚毅解釋，「黃面婆」並非整個面變黃，只是吸入油煙多，對皮膚質素確實有一定傷害，看起來較為年長衰老，「長期接觸油煙，加上平日戴上口罩，會令油脂分泌旺盛，暗瘡會較嚴重。」而油煙亦會滲透到真皮層，影響膠原蛋白，令皮膚衰老或出紋。

有心永遠不怕遲，皮膚變黃都總能夠修補。陳指，如果皮膚變黃是由煮飯引致，其實不用擔心，愈早改善，做好護膚工作，愈大機會可以改變，「其實好多時，最初期可以改變，後期當然較難醫治，個人護理其實好重要。」陳建議煮食時，一定要開抽油煙機，減少對皮膚的傷害，又或放棄明火煮食，轉用電磁爐，都能大大減少油煙。

如不幸發現面部變黃都不用太擔心，陳建議留意洗面，平日做好防曬，「日常用嘅護膚產品，可以選擇維他命C同E，都有機會令皮膚變白，朝早最好塗防曬。」至於食療都有幫助，多吃水果和蔬果，令皮膚看起來更光亮。

除了面部問題，原來近期不少家庭主婦手部亦出現皮膚問題。陳直言近月多了病人因為「主婦手」而求診，「主婦手」意指手部濕疹問題，手部容易發炎、紅腫、痕癢，甚至流膿流水，「最主要煮飯多，又接觸得多洗潔精清潔碗碟，加上酒精搓手液，幾樣加埋令皮膚保護膜受損。」陳提醒，洗碗時最好戴上手套，減低與清潔產品的接觸，洗碗後亦要搽上適量潤膚產品作保護。