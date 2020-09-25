網民熱話：泊車佔據行人路　寸嘴女司機唔認錯

雖然香港地泊車難，不過就算「偷雞」停一停，亦要顧及其他道路使用者。昨日(24日)有網民在西營盤目擊一名中年女司機將私家車泊上行人路，幾乎將整段路佔據，面對途人指摘，表現更非常賴皮，令人氣結。

現場是西營盤第三街，網民Tung Lok Matthew昨日(24日)在Facebook群組「西環變幻時」上載兩張照片貼文。照片可見一架私家車停在第三街的行人路上，幾乎佔據整段路；而另一張則是中年女司機站在私家車旁。據事主指，當時提醒對方，指對方這樣泊車不止令途人要走出馬路，輪椅人士亦難以經過。惟對方不以為然，竟回應：「唔使咁緊張啦」，更寸嘴說：「咁巴閉報警囉！」事主以頗無奈語氣稱：「我明白報警無用，報得嚟，你都逃之夭夭，繼續橫行天下，自私嘅你，今日富貴有車代步，都顧吓人感受。」

事件引起網民圍攻，狠批女司機行為極自私，絕不能姑息，「自己唔啱仲惡過人」、「咁就報警啦！報警就唔好畀佢走！」事主隨即回應，「講咗，佢即刻雞咁腳咁走」。亦有人對女司機行徑大表無奈，「好唔明白呢種人，明知自己唔啱講一聲OK，我即刻走，唔好意思，咁件事好輕易好和平好文明就解決咗」。

網民有話說

KooVin Ke：日子時間地點車牌要記得清清楚楚，雖然可以1823，但報警先啦

Flora Hui：香港好多呢啲惡霸

Gie Wong：同成架車泊上行人路有乜分別

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